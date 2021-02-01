رانيا محمود ياسين توجه رسالة لوالدتها فى عيد ميلادها

احتفلت الفنانة رانيا محمود ياسين بعيد ميلاد والدتها الفنانة شهيرة الـ72، فهي من مواليد يوم 1 فبراير عام 1949، ونشرت رانيا مجموعة صور مجمعة لها مع والدتها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، موجهة لها رسالة قائلة :"أمي حبيتي الغالية كل سنة وإنتي طيبة وبخير وصحة وعافية ويبارك فيكي ويحفظك ويخليكي لينا يارب".

وتابعت :"انت الحب والعطاء والسند والظهر وكل الأمان حفظك الله، أعلم انك متألمة في عيدك هذا العام بعد فراق حبيبك بس أرجوكي تخلي بالك علي نفسك وتعرفي إنه شايفك وأكيد عايزك مبسوطة فحاولي تنبسطي من فضلك ولو حاجة بسيطة كل سنة وانت طيب يا حبيتي سنة سعيدة عليكي إن شاء الله بحبك أوي يا أمي يا كل ما لي في هذه الدنيا ".

وكانت الفنانة رانيا محمود ياسين حرصت على استعادة ذكرياتها مع والدها الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، في سفرية جمعتهما بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ظهر فيها والدها وهو يحمل درع تكريم ويتوسط الصورة بين رانيا ووالدتها، وكتبت رانيا محمود ياسين، على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام "الصورة دي في أمريكا نيوجيرسي وفي تكريم لوالدي ولي لان كنت أقدم الحفل وهذا التكريم من الجالية العربية هناك، الله يرحمك يا ابي ويسكنك فسيح جناتك، ويخليكي لينا يا امي يا حبيبتي".