شريف منير يُعانى من مشاكل مع شقيقاته في مسلسله "أجازة مفتوحة"

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفنان شريف منير في مسلسل "اجازة مفتوحة"، و يُعاني خلال الأحداث من الخلافات مع اخوته البنات ملك قورة، دنيا ماهر، تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدته، بينما تجسد الفنانة لقاء الخميسي دور زوجته.

مسلسل "اجازة مفتوحة"، ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد عبدالرحمن حماقى، بطولة شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي عائلي.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان شريف منير الدرامية مسلسل "ونحب تانى ليه"،الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، سمر مرسي، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعي، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.