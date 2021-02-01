نادية العراقية على شائعة وفاتها:"متستعجلوش أنا مش مخلدة"

القاهرة - محمد ابراهيم - انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عديدة تزعم وفاة الفنانة نادية العراقية، لكنها حرصت على نفي تلك الأخبار من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتبت نادية العراقية منشورًا قالت فيه :"كنت باسمع شائعات كتير عن فنانين لكن اليوم حسيت بإحساس مؤلم إنك تقرأ نعيك وانت حي".

وتابعت نادية العراقية:" متستعجلوش أنا مش مخلدة، يومي جي معرفش امتي بس أهلاً بلقاء ربنا، وربي يحسن ختامنا جميعًا".

وفي سياق آخر، شاركت نادية العراقية، في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل" اتنين في الصندوق"، وهي من ﺇﺧﺮاﺝ محمد مصطفى، ﺗﺄﻟﻴﻒ لؤي السيد، بطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة" أوس أوس"، بيومي فؤاد، إنتصار، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي.