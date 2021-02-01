رانيا محمود ياسين تحتفل بعيد ميلاد والدتها وتُعلق :"أعلم إنك متألمة بعد فراق حبيبك بس حاولى تنبسطى"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة رانيا محمود ياسين على الاحتفال بعيد ميلاد والدتها الفنانة شهيرة الذي يُصادف اليوم 1 فبراير، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت رانيا محمود ياسين مجموعة صور جديدة لها برفقة والدتها، وعلقت عليها قائلة:"أمي حبيتي الغالية، كل سنة وإنتي طيبة وبخير وصحة وعافية ويبارك فيكي ويحفظك ويخليكي لينا يارب".

وأضافت رانيا محمود ياسين:"انت الحب والعطاء والسند والظهر وكل الأمان حفظك الله، أعلم انك متألمة في عيدك هذا العام بعد فراق حبيبك بس أرجوكي تخلي بالك علي نفسك وتعرفي إنه شايفك وأكيد عايزك مبسوطة فحاولي تنبسطي من فضلك ولو حاجة بسيطة".

وتابعت رانيا محمود ياسين :"كل سنة وانت طيب يا حبيتي، سنة سعيدة عليكي إن شاء الله، بحبك أوي يا أمي يا كل ما لي في هذه الدنيا ".

وفي سياق آخر، شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين في السباق الرمضاني بمسلسل" فلانتينو"مع الزعيم عادل إمام، دلال عبد العزيز، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلانى، إلهام عبد البديع، داليا البحيري، سليمان عيد، وهو من إخراج رامي عادل، وتأليف أيمن بهجت قمر.