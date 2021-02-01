شاهد أحدث ظهور ل ياسمين صبري وزوجها أحمد أبو هشيمة

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها، عبر خاصية الاستوري، في صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكانت ياسمين صبري في الصورة برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة .



وصادف يوم 21 من يناير، عيد ميلاد الفنانة ياسمين صبري، والتي أتمت عامها الـ 33، وتحرص على مشاركة جمهورها أحدث الصور والفيديوهات التي تبرز جمالها وأناقتها.

وتزوجت ياسمين صبرى مرتين الأولى من زوجها محمد وهو أحد رجال الأعمال ولكنها لم تكشف عن أى تفاصيل أخرى عنه وانفصلت عنه بعد خمس سنوات زواج.

واحتفلت ياسمين صبرى العام الماضي بزفافها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد.

واستطاعت ياسمين صبرى أن تقدم عددا من الأعمال الفنية الجيدة في السينما والتليفزيون ولعل من أبرز أعمالها جحيم فى الهند والديزل وفى الدراما مسلسلا جبل الحلال وفرصة تانية