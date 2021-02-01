تامر حسنى يحقق أمنية إحدى معجباته ويُعلق:" بشكرك لإرادتك العظيمة للعودة مرة تانية لحياتك"

القاهرة - محمد ابراهيم - وافق الفنان تامر حسني على مقابلته لإحدى معجباته التي تمنت لقائه، وتم ترتيب ذلك اللقاء بمساعدة المقربين منها دون علمها ، وكانت تلك المعجبة قد تعرضت لحادث أليم تسبب في وفاة والدتها، وفقدانها الذاكرة لفترة وإصابتها بشلل تام، وكان حبها الشديد لتامر حسني بمثابة داعم كبيرًا لها فب شفائها.

وحرص الفنان تامر حسني على توجيه رسالة لهذه المعجبة بعد رؤيته لها، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر تامر حسني مقطع فيديو له أثناء حديثه مع هذه المعجبة، وعلق عليه قائلاً :"يا بيرهان أنا اللي فخور بيكي وفرحان بيكي أكتر من أي حاجة وكلامك شرف كبير ليا وفرحة كبيرة لقلبي إني أكون داعم بعد ربنا لشفائك ودي حاجة كبيرة جدًا بالنسبالي أنا فرحان إني شوفتك وسمعت قصتك أكتر ما انتي فرحانة بمقابلتي وبكتييييير كمان والله".

وأضاف تامر حسني:"يا رب أشوفك بكامل الشفاء قريب جدًا وبدعوات كل اللي شافوا قصتك رغم صعوبتها وصعوبة الحادث الأليم اللي اتعرضتي له ونتج عنه وفاة والدتك الله يرحمها وفقدان ذاكرة لفترة وشلل مفقود الأمل في شفائه، وكل الصعوبات اللي مريتي بيها في رحلة علاجك، بشكرك لإرادتك العظيمة للعودة مرة تانية لحياتك الطبيعية، إنتي درس كبير يتعلم منه كل إنسان فاقد الأمل في شيء بشكر قرايبك وإخواتك اللي رتبولك المقابلة دي عشان، فعلاً هم نِعمَ السند و الضهر ربنا يحفظك ويشفيكي ويشفي كل مريض".

وفي سياق آخر، طرح تامر حسني مؤخرًا أغنية "قولني كلام"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع علي فتح الله.