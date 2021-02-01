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محمد نجاتى يكشف ل"دوت الخليج الفني" عن أعماله الفنية الجديدة

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القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان محمد نجاتى عن ردود أفعال الجمهور على شخصية صلاح فى مسلسل "ضربة معلم" مع النجم محمد رجب، مشيراً إلى أنه لم يتوقع كم هذه الردود الإيجابية على شخصيته بشكل خاص والمسلسل بشكل عام.

وكشف محمد نجاتى ل"دوت الخليج الفني" عن الأعمال الفنية التى يستعد لها خلال الفترة المقبلة، حيث قال"هناك فيلم "ليلة فى الجحيم" استعد له وهو من بطولة مخرج جديد ويقع فى إطار الرعب حيث يناقش قضية أكلي لحوم البشر".

يذكر أن مسلسل "ضربة معلم"، بطولة محمد رجب، مي سليم، محمد نجاتي، رياض الخولي، رانيا فريد شوقي، هاجر أحمد، سلوى عثمان، إنعام سالوسة، وياسمين البشبيشي، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج إسماعيل فاروق.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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