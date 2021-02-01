معايا الحفلة الجاية.. تامر حسني يرد على معجبة عزفت له أغنية

نشر النجم تامر حسني فيديو لمتابعة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

ظهرت المتابعة تعزف اغنية له وعلق حسني قائلا :اية حلاوتك دي، انتي معايا الحفلة الي جاية.

وحققت أغنية "قولي كلام" للفنان تامر حسني 24 مليون مشاهدة بعد مرور أكثر من شهرين على طرحها بقناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع على فتح الله.

وأحيا الفنان تامر حسني، حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد بمصر بأغنية جديدة "ارفع ايدك"، هذه البطولة التي انتهت مبارياتها ومنافستها امس.

وحققت أغنية "ارفع إيدك" للنجم تامر حسنى في أول يوم، وهى الأغنية الدعائية لبطولة كأس العالم لكرة 3 ملايين و600 ألف مشاهدة بعد طرحها بساعات قليلة، عبر القناة الرسمية لتامر حسنى على موقع "يوتيوب".

وشهد افتتاح حفل كأس العالم لكرة اليد عرض فقرات فنية رائعة، وتضمنت العديد من الرقص المتنوع الذي يشبه الحضارة المصرية القديمة.