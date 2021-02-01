أسماء جلال ناعية آية رؤوف: المرة دي الخبر صعب أوي

نعت الفنانة أسماء جلال، المنتجة الشابة آية رؤوف، التي وافتها المنية أمس.

ونشرت أسماء جلال صورة تجمعها بآية رؤوف عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وعلّقت قائلة: "في الجنة يا اية ، ربنا يرحمك و يجمعنا بيكي في الجنة .. المرة دي الخبر صعب اوي اوي".

وكانت قد كتبت الفنانة نانسي صلاح: «إنا لله وإنا اليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يرحمك يا حبيبتى أرجو الدعاء بالرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة، قلبي وجعني ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته ويثبتك عند السؤال».

و علقت الفنانة هند عبدالحليم قائلة: «انتي كنتي حاسة يا حبيبتي؟ كنتي حاسة! أنا اسفة والله.. الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا رب، هتوحشيني جدًا جدا يا آيه ربنا يرحمك اقرولها الفاتحة وادعولها لو سمحتوا».

فيما كتب الفنان محمود متولي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «للأسف الخبر صح، مع السلامة يا آية مع السلامة يا حبيبتي، الإنسانة اللى مكنتش بعمل أي حاجة إلا لما أقولها إيه رأيك راحت، لسه مكلماني أول إمبارح وقالتلي يلا نتقابل ملحقناش يا آية، أنا فعلا مش مستوعب، البقاء لله».