وفاة والدة المخرج المسرحي سعيد منسي

توفيت صباح اليوم، والدة المخرج المسرحي سعيد منسي، إثر تعرضها لوعكة صحية.
وأعلن المخرج سعيد منسي عن وفاة والدته، وكتب :"إنا لله وإنا إليه راجعون، أمي رحلت، سيدة السماء والأرض، سيدة الجنة بإذن الله، من أطعمتني و ربتني وجعلت مني رجلا، بدأت رحلتها للجنة بإذن الله، خفف الله عنها أوجاعها ووحدتها، أمي في ذمة الله 1 فبراير 2021".
جدير بالذكر أن المخرج سعيد منسي أخرج عد مسرحيات، منها "العمى"، و"يوتيرن" من إنتاج البيت الفني للمسرح، بطولة شريف خيرالله، وهايدى عبد الخالق، وريهام أبو بكر، وميشيل ميلاد، وسوزان مدحت، وإسلام علي، وهشام فهمي، وريتا هاني، نرمين نبيل، إبراهيم بوشا.
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