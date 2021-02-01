شاهد .. اليسا تتغزل في لبنان وسط الثلج

نشرت الفنانة اليسا مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وظهرت في مقطع الفيديو اليسا داخل منزلها ببروت ، وهي تصور الثلج علي انغام عدد من اغانيها ، وعلقت علي الفيديو قائله : " ماتعرفيش انا بحبك قد ايه يابيروت".

من جهة أخرى، حققت أغنية "صاحبة رأي" لإليسا، 11 مليونا ونصف المليون مشاهدة، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري.. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه.. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري.. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه.. أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف.. أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف.. لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف".