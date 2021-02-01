سلام على من أحب الاهلي.. سميرة سعيد تحيي ذكرى شهداء ستاد بورسعيد

حرصت الديفا ، سميرة سعيد، على إحياء ذكرى شهداء جماهير النادي الأهلي، ضحايا أحداث استاد بورسعيد.
ونشرت سميرة سعيد على صفحتها عبر موقع "إنستجرام"، صورة للمدرجات وعلقت قائلة : سلام علي من احب الاهلي من اجل الاهلي، ستخلد ذكراكم حتي نلقاكم.
وتحل اليوم الإثنين الذكرى التاسعة لحادثة استاد بورسعيد، التي وقعت عقب مباراة الأهلي والمصري في بطولة الدوري الممتاز عام 2012، ورحل ضحيتها 74 من مشجعي الفريق الأحمر.
يذكر ان علقت الديفا سميرة سعيد علي طرحها أغنية "بحب معاك" أولي أغنيات ألبومها الجديدة، إن الأغنية عودة للرومانسية بعيدا عن حالة الصخب التي نعيش فيها، سواء علي مستوي الموسيقي أو حتي علي مستوي الأحداث التي نعيشها بشكل يومي.
وأضافت الديفا سميرة سعيد أن الأغنية تعتبر ردا علي كل من يعتبر دعمها للمرأة في الأغاني اضطهادا للرجل، مؤكده أنها قدمت العديد من الألوان الغنائية والأفكار في قصص الأغنيات علي مدار عمرها الفني، وأنها دائما ما تكون حريصة علي تقديم أشكال مختلفة والخروج عن المألوف معتبره أن الأغنية أغنية رايقة وهادية تفصل المستمع عن مشاكل الواقع التي نعيش فيه فهي أغنية مختلفة وبسيطة.
وكان الديفا سميرة سعيد قررت مع بداية عام 2021 أن تعتمد على طريقة جديدة لطرح ألبومها الجديد، حيث تقدم خلالها أغنيات الألبوم على مدار العام بالكامل بطرح أغنية أو أكثر خلال كل شهر، ومفاجأة شهر يناير جاءت وهى طرح أغنية "بحب معاك" على يوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو.
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