بصورة تجمعه بها .. ابن نادية العراقية يرد على شائعة وفاتها

حرص أدهم ابن الفنانة نادية العراقية، علي الرد علي شائعة وفاة والته ، والتي انتشرت أمس حيث نشر صورة تجمعه بوالدته عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك".
وعلق على الصورة :"بسم الله الرحمن الرحيم، يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ".
وأضاف :"الحمد لله أنا أمي بخير، شكرا لكل حد اهتم وكلمني، فوق راسي"، متابعا :"طبعا الللي قال الخبر ده وساعد في نشره أقرأ الآيه كويس، ربنا يهديك".
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