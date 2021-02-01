ما الحلم الذي لم يتمكن محمد الصغير من تحقيقه؟

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد مصفف الشعر محمد الصغير، قبل رحيله، أنه كان يحلم بتصفيف شعر الفنانة الراحلة أم كلثوم، لكنه لم يستطع تحقيق ذلك الحلم طيلة حياته.

وقال محمد الصغير في لقاء سابق مع برنامج "انسايدر بالعربي" :"كان نفسي أعمل شعر أم كلثوم، لو كانت وقعت تحت إيدي، كان الموضوع اختلف".

وتوفي محمد الصغير يوم الجمعة الماضية، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وحرص عدد كبير من المشاهير توديعه بمشاعر مليئة بالحزن، وتم تشييع جثمانه من مسجد السلطان حسين بمصر الجديدة، وتم دفنه في مقابر العائلة بكلية البنات.