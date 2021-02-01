هكذا يظهر خالد سرحان في مسلسل "المداح"

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفنان خالد سرحان في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "المداح"، ويجسد خلال الأحداث دور شقيق الفنان حمادة هلال، من المقرر أن يبدأ تصوير مشاهده خلال الأسبوع المقبل.

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان خالد سرحان الدرامية مسلسل "خيانة عهد"، وهو من إنتاج العدل جروب، وإخراج سامح عبد العزيز، تأليف أحمد عادل، بطولة يسرا، حلا شيحة، خالد أنور، هنادي مهنا، جومانا مراد، بيومي فؤاد، تيام مصطفى قمر، خالد سرحان.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان حمادة هلال الدرامية مسلسل "ابن أصول"، وهو بطولة سوزان نجم الدين، آيتن عامر، محمد نجاتي، إيناس كامل، رانيا منصور، أحمد حلاوة، كريم أبوزيد، حمزة العيلي، وفاء سالم، عماد رشاد، وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج محمد بكير.