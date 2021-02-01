أيمن بهجت قمر يرفض مقاضاة مطربي المهرجانات الشعبية لاستعانتهم بكلمات أغانيه ويُعلق :"عيال غلابة"

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، أن هناك مجموعة من مطربي المهرجانات الشعبية الذين قاموا بإعادة تقديم ألحان بعض أغانيه دون الحصول على إذن منه، مُشيرًا إلى أنه يرفض مقاضاتهم.

وقال أيمن بهجت قمر، خلال لقائه في برنامج "القاهرة اليوم": "أنا بعيب على مطربي المهرجانات أن بلاقي أغاني كتير ليا خدوها من غير وجه حق، وكنا بنقول فى الأول أن بعضهم محدود الثقافة ومش فاهمين حاجة، بس خلاص دلوقتى بقوا فاهمين كويس، بس أنا بطلب منهم أن الكلام أغاني المهرجانات يرجع للراقبة، لأن أنا بتحاسب على جملة".

وأضاف أيمن بهجت قمر: "لسة واخدين أغنية "يا ستار" للفنان محمد حماقى ومغيرين فيها الكلام، وكمان أغنية روحي فيه لمحمد فؤاد وبيسرقوا من غير ما يقولوا شكرا حتى، وأنا عمرى ما رفعت عليهم قضية لأن مش عايز استقوى عليهم حرام، لأنهم عيال غلابة مش فاهمة حاجة".