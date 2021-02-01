علي الحجار يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان"واسيبك ليه"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب علي الحجار، خلال الأيام القليلة المُقبلة لطرح ثاني أغاني ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "واسيبك ليه" على موقع الفيديوهات يوتيوب،

الأغنية من كلمات محمد جلال، وألحان محمد الطوخي، وتوزيع الموسيقي مادو.

وطرح النجم على الحجار خلال الأيام الماضى أغنية "لو عايز"، من كلمات محمد جلال، وألحان ممدوح صلاح، وتوزيع أسامة كمال، وهى إحدى أغانى ألبومه الجديد.

في سياق آخر احتفل المطرب على الحجار،مؤخرًا بعيد ميلاد ابنه نور، حيث نشر صورة برفقة الأسرة، عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وعلق الحجار على الصورة قائلًا: "عيد ميلاد ابنى وحبيبي ونور عينيا (نور).. أيوه هوه اللي قاعد جنبي".

ولاقت صورة نجم على الحجار، إعجاب الجمهور الذي لاحظ الشبه الكبير بين على الحجار وابنه وكتبوا التعليقات الإيجابية.

وعبر متابعي علي الحجار، عن أمنياتم في دوام الصحة والعافية لابنه، وأن يحقق أحلامه في عيد ميلاده.

وشارك على الحجار مؤخرًا جمهوره عددًا من الصور من اغنيات ألبومه الجديد والتي لاقت استحسان الجمهور.