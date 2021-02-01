محمد محمود عبد العزيز يكشف عن تطورات حالة شقيقه الصحية

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، عن تطورات حالة شقيقه كريم الصحية، بعد تعرضه أمس لوعكة صحية اجبرتهم على نقله لأحد المستشفيات، مُضيفًا: "الحمد لله بقى زى الفل".

وقال محمد محمود عبد العزيز في تصريحات صحفية له أن شقيقه كريم كان يعاني من أزمة صدرية تنفسية، وأنه يتواجد حاليًا فى منزله حاليًا ويمارس حياته بشكل طبيعى، حيث تماثل للشفاء.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد محمود عبد العزيز الدرامية مشاركته في مسلسل "قيد عائلى" وهو من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة"،وبطولة عزت العلايلي، صلاح عبدالله،بوسي،ميرڤت أمين منة فضالي ، ريم البارودي ، ميريهان حسين، محمد نجاتي، نضال الشافعي، سيمون.