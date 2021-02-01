نهى عابدين ابنة سلوى محمد علي في "خلي بالك من زيزي" (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الفنانة نهي عابدين تصوير مشاهدها فى مسلسل "خلي بالك من زيزي"، الذي تقوم ببطولته أمينة خليل، والمسلسل من المقرر عرضه فى السباق الرمضاني المقبل.

وأوضحت نهى عابدين فى تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني"، أنها تُجسد خلال الأحداث دور فتاة تُدعى "نيللي"، وهي ابنة الفنانة سلوي محمد علي، وتجمعها العديد من المواقف مع ابنة خالتها الفنانة أمينة خليل.

وأشارت نهى عابدين إلى أن ما جذبها للمشاركة في مسلسل "خلي بالك من زيزي" هو أن الدور الذي تقدمه خلال الأحداث جديدًا عليها ولم تقدمه من قبل، ولأنها كانت ترغب في تكرار عملها مع المخرج كريم الشناوي حيث أنها سبق وتعاونت معه من قبل في مسلسل "قابيل"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

مسلسل"خلي بالك من زيزي" بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، بيومى فؤاد، صبرى فواز، على قاسم، أسماء جلال، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، وهو من إنتاج عبدالله أبو الفتوح، ومن تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.