بإطلالة ناعمة.. شاهد نيللي كريم في أحدث ظهور لها

وظهرت نيللي كريم في الصورة بإطلالة كلاسيكية، حيث ارتدت فستانا ذهبيا، مكشوفا من الأمام، وشعرها الناعم المنسدل على كتفيها، ومكياج ناعم أبرز ملامحها الجميلة.
وبدأت الفنانة نيللي كريم تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "ضد الكسر"، وهو اسم مؤقت للعمل.
مسلسل ضد الكسر إنتاج العدل جروب، وتأليف عمرو الدالي، ومن إخراج أحمد خالد.
يذكر أن نيللي كريم شاركت العام الماضي في رمضان بمسلسل "100 وش"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه وشاركها البطولة فيه آسر ياسين وإخراج كاملة أبو ذكري.
كما قدمت نيللي كريم مع الفنان ظافر العابدين فيلمًا بعنوان "خط دم"، والذي عرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية.
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