يحتفل اليوم الاثنين، الفنان محمد هنيدى بعيد ميلاده الـ 55، حيث يعد واحدًا من أهم الكوميديانات فى مصر والوطن العربى.
وحصل هنيدى على بكالوريوس معهد السينما بعام 1991 ثم بدأ فى السينما من خلال بعض الأدوار الصغيرة مثل دوره في فيلم إسكندرية ليه، ليتجه بعد ذلك إلى المسرح.
وكشف محمد هنيدى أنه كان يرغب في الالتحاق بكلية الشرطة إلا أن قصر قامته أدى الى رفضه، وقام بعد ذلك بالالتحاق بكلية الحقوق جامعة القاهرة الا ان تم فصله بسبب رسوبه عامين متتاليين، ليتقدم بعد ذلك الى معهد الفنون المسرحية ولكن تم رفضه إيضا لينتهى به بعد ذلك لمعهد فنون السينما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى عيد ميلاد محمد هنيدى.. اتجه للسينما بعد رفضه فى كلية الشرطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.