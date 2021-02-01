فى عيد ميلاد شهيرة.. تعرف على عمرها الحقيقى

تحتفل الفنانة شهيرة اليوم الإثنين بعيد ميلادها الـ72 حيث قدمت العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشوارها الفني القصير.
ففي عام 1970، تزوجت شهيرة من الفنان محمود ياسين وأنجبا بعدها ابنيهما رانيا وعمرو، بعد قصة حب كبيرة.
كان الفضل في هذا الزواج للفنان أحمد زكي لأن الفنانة شهيرة من مدينة الزقازيق، وهي نفس المدينة التي ينتمي إليها زكي، وعندما جاءت الفنانة شهيرة إلى القاهرة لتلتحق بمعهد الفنون المسرحية، اعتبرها أحمد زكي أختًا له.
وبدأت قصة الحب بين الفنان محمود ياسين والفنانة شهيرة، فتحدث معه أحمد زكي وأبلغه بأهمية أن يضع حدا لهذه العلاقة، وعلى الفور طلب محمود ياسين يد الفنانة شهيرة للزواج نتيجة احتجاج أحمد زكي على علاقتهما التي لم توضع في قالب رسمي.
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