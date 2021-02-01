نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاء عامر ل"الفجر الفني": أنا بطلة فى كل أدوارى.. وهذا ماحمسنى ل"سكن البنات".. وأتمني تجسيد شخصية سميرة موسى"حوار" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - *ماحمسنى لخوض تجربة "سكن البنات" هى قضية المسلسل.

*أنا بطلة مطلقة فى كل أدوارى.

*كواليس العمل مع أيتن عامر دائماً ممتعة لأننا عين بعض فى التصوير.

*لابد أن يكون على المنصات الإلكترونية رقابة.

*أقرب دور قدمته إلى قلبى هو مسلسل "أبو هيبة جبل الحلال".

*أتمني تجسيد شخصية سميرة موسى.

خاضت تجربة جديدة من خلال بطولة مسلسل "سكن البنات"، الذى تصدرت بطولته مع مجموعة من النجوم على رأسهم منذر رياحنة، أيتن عامر، منة فضالي وغيرهم، تتميز بتنوع أدوارها فهى الأم والزوجة والأخت، تجيد تجسيد الشخصية الطيبة وأيضاً الشريرة، فى كل مرة قادرة أن توصل للجمهور الشخصية بكل تفاصيلها.

أجري "الفجر الفني" حوارا خاصا مع الفنانة وفاء عامر لتكشف لنا عن تجربتها فى"سكن البنات"، وكواليس العمل مع شقيقتها أيتن عامر، وإحساسه بالبطولة المطلقة، وأمور كثيرة خاصة بها.

وإلى نص الحوار:

فى البداية.. حدثينا عن تجربتك فى مسلسل "سكن البنات"؟

تجربة جديدة ومختلفة وماحمسنى لها هو أن المسلسل يجسد دراما اجتماعية من واقع الحياة، حيث يناقش مشكلات التفكك الأسري وبعبع الثانوية العامة، ومشكلات البنات خلال الثانوية العامة والجامعة.

ماذا عن كواليس العمل بينك وبين شقيقتك الفنانة أيتن عامر؟

الكواليس كانت مليئة بالضحك والحيوية فأنا وأيتن ناقر ونقير، ومبسوطة بالتعاون مع شقيقتي كبطلتين فى مسلسل واحد، وهذه ليست أول مرة اشارك فيها أيتن عامر فى عمل فني، فأنا شاركتها من قبل فى أكثر من عمل والكواليس دائما ممتعة لأننا عين بعض خلال التصوير، ودائما نخاف على بعض ونساعد بعض كى نظهر بأفضل صورة.

هل تعتبري مسلسل "سكن البنات" بطولة مطلقة بالنسبة لك؟

أنا بطلة مطلقة فى كل أدوارى حتى ولو بمشهد واحد، فأنا لا اقيس البطولة المطلقة بالمساحة أو الافيش فإذا عملنا بطريقة محترفة حتى لو أن الدور صغير سنكون أبطالا.

هل تري أن طرح المسلسلات فى السباق الرمضاني عن الأيام العادية يكون أفضل؟

جمهور المسلسلات الرمضانية هو نفسه جمهور الأيام العادية، ولكن أتمني من شركات الإعلانات أن تقوم بتوزيع الإعلانات بنفس القيمة الرمضانية على المسلسلات الجيدة التى تعرض في الأيام العادية.

ماتعليقك على انتشار المنصات الإلكترونية؟

وجود المنصات الالكترونية خلق منافسة قوية بينها وبين التليفزيون، ولكن لابد أن يكون على المنصات الإلكترونية رقابة، وأنا من إحدي المشاركين على المنصات الإلكترونية.

ماذا عن مشاركتك فى "لحم غزال" مع الفنانة غادة عبد الرازق؟

أشارك فى العمل كضيفة شرف، وسعدت جدا بالتعاون مع غادة عبد الرازق، وسوف أسافر يوم ٣ فبراير لاستكمال مشاهدي فى لبنان.

ما الأدوار التي ترفضين أن تقدميها حالياً؟

أرفض تقديم الأدوار التي قمت بها قديما، والأدوار التي لا تتناسب مع مكانتي ولا جمهوري ولا نجوميتى التي صنعها الجمهور.

ما أقرب الأعمال الفنية التي قدمتيها إلى قلبك؟

كل أعمالي قريبة من قلبي، ولكن أقربهم دوري في مسلسل "أبو هيبة جبل الحلال" مع النجم محمود عبدالعزيز.

ما الشخصية التى تتمني أن تقدمي سيرتها الذاتية ؟

أتمني أنا أجسد شخصية "سميرة موسي" لأنها من الشخصيات المهمة المؤثرة.