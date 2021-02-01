تدريب 40 شاعرا في مهرجان التراث بصنعاء

تدريب 40 شاعرا في مهرجان التراث بصنعاءاختتم بصنعاء مهرجان التراث في الشعر اليمني الذي نظمته مؤسسة وجوه للإعلام والتنمية في ختام مشروع رفع أصوات الشعراء الشباب.

تضمن المهرجان في ثلاثة أيام فقرات فنية وقصائد شعرية حول التراث اليمني الزاخر بمشاركة 40 شاعراً وشاعرة شاركوا في فعاليات المشروع الذي امتد أربعة أشهر .

وفي الاختتام أكد رئيس مؤسسة وجوه منصور الجرادي أن المهرجان هو خاتمة أنشطة المشروع الذي تدرب خلاله 40 شاعرا وشاعرة على فنون الإلقاء ومهارة صناعة المحتوى الإعلامي والمنصات الاجتماعية.

من جانبها أشادت عضو لجنة التحكيم الدكتورة هدى الصايدي بمبادرة مؤسسة وجوه في تقديم فرصة للشعراء الشباب لإظهار مواهبهم وإبداعاتهم الشعرية وفن الإلقاء .

وأشارت إلى أن المشروع يعد رافداً ثقافياً وأدبياً سيما في ظل العدوان والحصار، وأبرز كوكبة من الشعراء الشباب المتميزين على مستوى الوطن .

فيما عبر الشاعر المبدع فؤاد المحنبي عن اعجابه بمستوى الإعداد والتنظيم لهذا المشروع على مدى أربعة أشهر بهدف تدريب الشعراء على الإلقاء والوزن والقافية وعرض تجارب شعرية متميزة .

وفي ختام المهرجان تم تكريم العشرة الفائزين بالمراكز الأولى في مجالي الشعر الفصيح والشعر الشعبي بالجوائز والشهادات والدروع التذكارية، حيث فاز في الشعر الفصيح كل من : أحمد عطيف ، زهير الظاهري وعبد ربه الشجاع وسلمان القباتلي وبديع الزمان السلطان ورهان العبسي.

فيما فاز بمراكز الشعر الشعبي الشعراء : محمد صالح دهره وسبأ العواضي وعلي السلامي وبدر الدين الغرسي .

كما تم تكريم لجنة التحكيم برئاسة الدكتور عبد الرحمن الصعفاني وعضوية الدكتورة هدى الصايدي والدكتور قايد غيلان بالشهادات والدروع التذكارية

(سبأ)

