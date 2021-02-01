عبد الله الرويشد وأصالة نصري .. والجديد المنتظر في "اوايسس الرياض 2021"

القاهرة - محمد ابراهيم - تتوجه الأنظار والأسماع عند متذوقي الفن الجميل والطرب الأصيل الى العاصمة السعودية الرياض يوم الجمعة القادم، تاريخ 5 فبراير 2021،حيث أزاحت الهيئة العامة للترفيه وروتانا للصوتيات والمرئيات الستار عن حفلهما الثاني ضمن سلسلة حفلات مشروع "اوايسس الرياض" التي تقام تحت رعاية وإشراف معالي المستشار تركي ال الشيخ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية. وتم الكشف ان نجمي الحفل هما "، "سفير الاغنية الخليجية" عبد الله الرويشد، و"أصالة الغناء العربي" اصالة نصري، في سهرة سينتظر فيها الجمهور منهما الكثير.. سواء الجمهور الذي سيتواجد في "اوايسس"، او الذي سيشتري تذكرته ويتابع الحفل حصريا عبر تطبيق "فنBox”.

ويعد هذا الحفل هو الاول جماهيريا للرويشد وأصالة في ظل الظروف الراهنة، وفيه ستقدم صولا اغاني البومها الخليجي الاخير "لا تستسلم" من انتاج روتانا، اضافة لعدد من الاعمال التي اشتهرت بها، كما سيقدم الرويشد اغانيه السنغل التي صدرت مؤخرا والكثير من روائعه.

وفي تصريح صحفي، امتدح الرويشد الجهود التي يقوم بها معالي المستشار تركي ال الشيخ في مجال صناعة الترفيه ودعم الفن واهله من نجوم ومواهب ومبدعين. كما أبدى اعجابه بالحفل الاول الذي اقيم في "اوايسس الرياض" وتألق المطرب رابح صقر فيه، قائلا من خلال ما شاهدتها رأيت الاجواء كانت جدا جميلة.

اما اصالة فأبدت سعادتها ان يقام حفلها الاول والذي تلتقي فيه مع الجمهور، مباشرة في السعودية التي لها مكانة خاصة في قبلها وترتبط فيها بعدة صداقات، وعندما عرض علي الاخ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا للصوتيات والمرئيات فكرة المشاركة في حفلات "اوايسس الرياض" وافقت على الفور.

يأتي حفل الرويشد وأصالة يوم 5 فبراير المقبل ليؤكد من جديد على ثنائية الصداقة التي تربط بين النجمين في الفن والحياة والتي كانت نتيجتها عدد من الدويتوهات التي جمعتهما على المسرح في حفلات سابقة ومن يدري فقد يتكرر هذا في "اوايسس الرياض".

وسيتمكن الجمهور من حضور حفلات "اوايسس الرياض" عن طريق شراء التذاكر وحضور الحفل في موقعه، بحجز التذكرة من خلال: www.tathkartkom.com

كذلك لن تضيع الفرصة على كل من لديه الرغبة في حضور الحفل مباشرة (عن بعد) سواء من داخل المملكة او خارجها بشراء تذكرته اون لاين والمتابعة حصريا عبر تطبيق "فنBox".