اليوم.. أحلام تطرح ألبومها الغنائي

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد النجمة أحلام، لطرح ألبومها الغنائي الجديد وذلك مساء اليوم 1 فبراير، على تطبيق فن بوكس روتانا.وشوقت النجمة أحلام، منذ أيام جمهورها بألبومها الغنائي الجديد وذلك عن طريق نشرها برومو لأغنية جديدة من الألبوم عبر حسابها الخاص على موقع الصور الشهير"انستجرام".وبدأت النجمة أحلام، منذ فترة الدعاية الخاصة للألبوم ونشر البروموهات الخاصة به عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير"انستجرام".

في سياق آخر عبرت الفنانة التونسية لطيفة عن شوقها لسماع ألبوم الفنانة الإماراتية أحلام، حيث تستعد لطرحه خلال الفترة المقبلة، وأعربت لطيفة عن حماسها له من خلال تعليق نشرته عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

وكتبت لطيفة عبر صفحتها الخاصة قائلة: "انا شخصيا مستنياه جدا لان صوتك وحشنى ولانى متاكده انه باذن الله حيكون اكثر من رائع كالعاده يا حلومه العاليه".

وجاء تعليق لطيفة على منشور أحلام التي شوقت متابعيها لألبومها الجديد بفيديو تشويقي عن أبرز أغنيات ألبومها الجديد وأرفقته بتعليق جاء فيه:"١ فبراير ٢٠٢١ البومي حصري".