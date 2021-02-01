بنشر صورة.. مي نور الشريف تستعيد ذكرياتها مع الراحل محمد الصغير

نشرت مي نور الشريف صورة تجمعها بمصفف الشعر الراحل محمد الصغير، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام". علقت مي نور الشريف على الصورة قائلة: You are already missed. Love to you

وكان محمد الصغير، خبير التجميل ومصفف الشعر الشهير، ووالد زوجة الفنان أحمد السقا قد توفي يوم الجمعة الماضي، بعد صراع مع المرض بعد إصابته بفيروس كورونا.

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