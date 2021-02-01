بسبب شيخ الحارة .. سالي عبد السلام تشكر بسمة وهبة

حرصت المذيعة سالي عبد السلام ، علي توجيه رسالة للاعلامية بسمة وهبة من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإتماعي " انستجرام ".
ونشرت سالي عبد السلام، فيديو لبسمة وهبة في أحد اللقاءات، وهي ترشح بعض الأسماء التي ترى أن باستطاعتها تقديم "شيخ الحارة" مكانها، وكتبت معلقة: "شيخ الحارة يعني لما حد يوافق أني ممكن أربي له ابنه زى ما احنا بنعتبر أن برامجنا أولادنا وأكيد بنزعل عليهم لما حد يربيهم أو يعمل البرنامج غيرنا وانتى متقوليش اسم مذيعة بنت غيري، أنا أقولك إيه على جمالك ده؟! دايمًا بتشجعيني وبتدلعيني وبنسأل على بعض وتكتبي لي تعليقات حلوة وتديني ثقة في نفسي وتقولي لي جميلة وقمر".
وتابعت سالي : "انتي اللي قمر وعارفة أني بحبك وليكي مكان في قلبي.. ده كتير عليا والله فرحت مش عشان قولتي اني ممكن أقدم شيخ الحارة أو عندي المقومات لده ودي شهادة ليا وأي حد يقول لي كلمة حلوة على راسي ما بالك أنتي..لا عشان عزيزة فعلًا اني أدي ابني لأي حد في الدنيا ولما تقولي كده كبيرة أوي ومش هيفهمها إلا المجال بتاعنا .. أنتي حبيبتي ربي يسعدك يا بسمة".
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