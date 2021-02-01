أحمد سعد يهنئ محمد هنيدي بعيد ميلاده: زادت الحياة خفة دم

حرص الفنان أحمد سعد على تهنئة النجم محمد هنيدي بعيد ميلاده.

وكتب أحمد سعد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "في يوم ميلادك الحياة زادت خفة دمها".

ويحل اليوم الاثنين الموافق 1 فبراير عيد ميلاد الفنان محمد هنيدي الذي التحق بالمعهد العالي للسينما، وبعد تخرجه بدأ يشق طريقه نجو عالم الشهرة والانتشار.

واختاره المخرج يوسف شاهين، وهو مازال طالبا بمعهد السينما في دور صغير في فيلمه الأشهر "إسكندرية ليه"، ثم وقف أمام الملك فريد شوقي في مسلسل "البخيل وأنا"، إلى أن جاءت إليه فرصة عمره عام 1997 عندما أسند اليه المخرج كريم ضياء الدين دور البطولة في فيلم (إسماعيلية رايح جاي)، حيث شارك نخبة من الوجوه الشابة في احداث الفيلم مع النجم محمد فؤاد وخالد النبوي والفنانة المعتزلة حنان ترك، ولاقي الفيلم قبولا كبيرا، حيث استمر عرضه لأول مرة في دور العرض بهذه المدة الطويلة وحصد أعلى الإيرادات في تلك الفترة.

واستغل المنتجون هذا النجاح حتى أسند إليه المخرج سعيد حامد في العام التالي أي في عام 1998 بطولة فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، ونال أيضًا شهرة كبيرة، حيث شارك فيه نخبة من الوجوه الشابة آنذاك وهم غادة عادل وهاني رمزي وأحمد السقا ومني زكي وطارق لطفي وليغدو هنيدي نجم الشباك الأول وقتها.

وعقب هذه الشهرة أصبح محمد هنيدي الحصان الرابح لدى المخرجين، حيث انهالت عليه العروض وتعددت اعماله، مثل "جاءنا البيان التالي، يا انا يا خالتي، فول الصين العظيم"، همام في أمستردام، امير البحار، عسكر في المعسكر، رمضان مبروك ابو العلمين، صاحب صاحبه، عندليب الدقي، بلية ودماغه العالية، وش إجرام".

وشارك الزعيم في عدد من الأعمال الفنية فقد وقف امامه في فيلم "بخيت وعديلة، المنسي، الجردل والكنكة"، كما تألق علي خشبة المسرح في المسرحية الأشهر، والتي لاقت انتشارا واستحسانا كبيرا وهي مسرحية "ألابندا"، ثم مسرحية "طرائيعو، عفروتو، حزمني يا".