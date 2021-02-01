فيديو ريا أبي راشد تتحول إلى "هاري بوتر" و"الأرملة السوداء" وتفاجئ الجميع بهذا التصرف

ريا أبي راشد الإعلامية الشهيرة قررت الترويج للموسم العاشر من برنامجها المعروف "Scoop With Raya" الذي يعرض عبر شاشة MBC 2، ولكن بطريقة مختلفة جعلتها محل اهتمام الجمهور.

ريا أبي راشد تتحول إلى هاري بوتر وBlack Widow

ريا أبي راشد احتفلت بالموسم العاشر من البرنامج الشهير، ومرور 10 سنوات على تقديمها له، من خلال مقطع فيديو ترويجي قررت فيه تقمص بعض الشخصيات السينمائية الشهيرة، التي ارتبط بها الجمهور، مثل شخصية هاري بوتر و "Black Widow" أو الأرملة السوداء التي جسدتها النجمة سكارليت جوهانسون، إضافة إلى شخصية جيمس بوند وغيرها من الشخصيات.

ريا أبي راشد تحتفل بإطلاق الموسم العاشر من برنامجها

وعلقت الإعلامية الشهيرة على الفيديو الترويجي للموسم الجديد من برنامجها وقالت: "كتير متحمسة شارككن ڤيديو إطلاق الموسم العاشر من سكوب مع ريّا، عم نحتفل معكن بعشر سنين من حب السينما!"، كما سألت الجمهور عن أفضل الشخصيات التي نجحت في تقليدها بالفيديو.

ولاقى الفيديو الذي شاركته ريا أبي راشد عبر حسابها الرسمي على انستجرام، إعجاب عدد كبير من متابعيها الذين عبروا عن مدى قدرتها على تقمص وتقليد بعض الشخصيات السينمائية الشهيرة.

قص شعر ريا أبي راشد

كذلك شاركت ريا الجمهور بفيديو آخر خلال كواليس تحضيرها لشخصية الأرملة السوداء، وظهرت وهي تقص شعرها، وهو ما صدم الجمهور، لكنها سرعان ما أوضحت أنها تقص الشعر المستعار وليس شعرها الحقيقي، وعلقت قائلة: "أريد دائمًا قص شعري.. هذه المرة سمحت له ولكن فقط على الشعر المزيف.. أنت لا تعرف أبدا ما سوف تفعل".

ومن المعروف أن برنامج "سكوب مع ريا" تقدمه ريا أبي راشد منذ سنوات عبر شاشة MBC 2، وتستضيف فيه العديد من نجوم العالم.

في سياق آخر، تحرص ريا أبي راشد على مشاركة الجمهور بصورها وأهم لقطات يومها، سواء بمفردها أو مع ابنتها، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وتلقى صورها تفاعل قطاع كبير من متابعيها.