صور نجوم الكوميديا في فيلم "تماسيح النيل"

القاهرة -دوت الخليج الاثنين,01 شباط (فبراير) 2021 - 13:47 عقب انتهاء تصوير مشاهد فيلمه الجديد "تماسيح النيل" بأسوان، عاد المخرج سامح عبد العزيز هو وفريق العمل إلى القاهرة ليتم استكمال تصوير المشاهد المتبقية.

وبحسب بيان رسمي . الفيلم من بطولة حمدي الميرغني ومصطفى خاطر، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وسامية الطرابلسي، وهنادي مهنا، وكريم عفيفي، ومحمد ثروت، وويزو وسليمان عيد، ومحمد جمعة وبدرية طلبة، وهو من تأليف لؤي السيد ... ومع الانتهاء من تصوير الفيلم يبدأ سامح عبد العزيز تصوير مسلسل "حرب أهلية" بطولة الفنانة الكبيرة يسرا ومن انتاج العدل جروب لعرضه موسم رمضان 2021.

المسلسل تأليف أحمد عادل ويعد المسلسل ثاني تعاون بين سامح عبد العزيز ويسرا في الدراما بعد مسلسل " خيانة عهد الذي تم عرضه رمضان الماضي وحقق نجاح كبير بين الجمهور العربي.

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