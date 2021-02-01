جو رعد يبكي بعد تذكر تفاصيل طفولته القاسية وحياته في دار الأيتام .. بالفيديو

جو رعد حل ضيفا على برنامج "شو القصة" الذي تقدمه الإعلامية رابعة الزيات على قناة "لنا"، وكشف جو رعد عن تفاصيل حزينة عن حياته وطفولته، كما تحدث عن مشواره الفني وعلاقته بالعديد من النجوم والنجمات.

جو رعد: رحيل والدي أول صدمة في حياتي

جو رعد أكد في تصريحاته لبرنامج "شو القصة" أنه مر بالعديد من الصدمات في حياته، وأن صدمة رحيل والده تشكل كبرى هذه الصدمات لكونها تسببت في تغير حياته وكذلك شعوره بالخوف من الموت على الرغم من إيمانه بالقدر فقال جو رعد: "الصدمة الأولى لي عندما علمت موت والدي، وحضرت رغم سني الصغير الذي لم يتجاوز الـ7 سنوات مراسم دفنه، ومن أسباب خوفي من الموت ما رأيت في جنازة والدي، لكن في بعض الأوقات أقول ربما ذلك جيد حتى يذكرني بشكل دائم بالموت".

جو رعد بكى أثناء حديثه عن رحلته الصعبة وفراق والدته التي قررت أسرتها عودتها إليهم وأن يذهب هو وإخوته إلى عائلة والده الراحل فقال جو رعد: "رحلتي الصعبة بدأت بعد فراق والدتي التي قرر أهلها أن تعود إليهم وأن أذهب أنا وإخوتي إلى أهل والدي، وهناك تم توزيعنا على عماتي كل واحدة منهم اخذت أحد منا، ووالدتي لم تكن قادرة على الاعتراض على هذا، وكذلك عائلتها أكدوا على أنه حال تغيرت الاحوال لديهم سوف نعود إلى والدتي ونعيش معها".

جو رعد: "تركت المدرسة ووضعت في دار للايتام أنا وإخوتي"

جو رعد كشف عن المعاناة التي شعر بها بسبب تنقله بين أقاربه من عائلة والده، وأشار إلى اللحظات الصعبة التي قرر فيها أهل والده أن يتم وضعه وإخوته في دار للأيتام، فقال جو رعد: "كنت أشعر بأنني غريب بينهم عاداتي غير عادتهم، وتركت المدرسة بسبب هذه الظروف، وبدأت المعاناة تزداد بعدما سمعت في ليلة زوجة عمي تخبره برفضها أن أعيش معهم بسبب أنها تريد أن يتعلم ابنائها، وانه لا ينبغي أن أعيش معهم بسبب خروجي من المدرسة، ولذلك كان القرار النهائي بأن يتم وضعنا في دار للأيتام، ولا انسي شعوري في وداع أمي أنا وإخوتي".

جو رعد: هيفاء وهبي أكرم فنانة بين النجمات

جو رعد تحدث كذلك عن مواهبه المتعددة والتي من بينها الغناء وعمله كمصفف شعر، كما رد على بعض الذين يرفضون غنائه فقال :"بعيدا عن أراء النجوم الذين تحدثوا عن موهبتي في الغناء، المهم بالنسبة لي أنني اعمل، واشارك في حفلات، قناتي على (يوتيوب) وصلت إلى ما يقارب من 100 ألف مشترك، وأنا لا أهدف إلى إثارة الجدل من خلال الأغاني أو طريقتي، وهناك العديد من النجوم الذين يمتلكون أكثر من موهبة ولديهم مشاريع خاصة".

جو رعد أكد أنه يحصل على أجر مقابل عمله كمصفف شعر فقال: "بالتأكيد أحصل على مقابل أصالة حصلت منها في آخر مرة على 3 آلاف دولار، لكن هيفاء وهبي دوت الخليج الأكثر سخاء بين النجمات، وقدمت لي 12 ألف دولار مقابل عملي معها في أحد أفلامها، ولن استطيع الحديث عن بخل اي فنانة، لكن الكثير منهن يتعامل معي كنجم، ولا انسى عملي مع أحلام التي حصلت منها على مبلغ 100 ألف دولار".