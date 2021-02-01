ماريتا الحلاني تحتفل بعيد ميلادها الـ 24 في دبي وتتلقى معايدات مميزة من والدها وشقيقتها ..بالصور

ماريتا الحلاني احتفلت بعيد ميلادها الـ 24 في أجواء عائلية هادئة في أحد مطاعم دبي برفقة والدها النجم عاصي الحلاني وشقيقها الفنان الوليد الحلاني، وظهرت بصور متداولة لها وهي تطفئ شمعة عيد ميلادها حيث شاركها فرحتها أفراد أسرتها بعيدا عن صخب الحفلات الكبيرة، بينما تلقت معايدات مميزة من والدها وشقيقتها دانا الحلاني وشقيقها الوليد.

ماريتا الحلاني تحتفل بعيد ميلادها الـ 24

الفنانة الشابة ماريتا الحلاني اختارت الإحتفال بعيد ميلادها الـ 24 داخل احد مطاعم دبي بحضور والدها عاصي الحلاني وشقيقها الوليد، وظهرت بإطلالة أنيقة بفستان أسود وهي تطفئ الشمعة بعيدا عن الأجواء المبهرجة.

وسارع والدها الى توجيه معايدة مميزة لها بهذه المناسبة السعيدة حيث نشر صورة تجمعهما مع ابنه الفنان الوليد الحلاني قائلا لها: "عقبال شي مية سنة .. يا زنبقة يا سوسنة .. يا فرحتي بكل العمر .. جيتي لبيتي تزينيه".

عاصي الحلاني كان قد عبر قبل أيام عن اشتياقه الكبير لإبنته وامتعاضه من عدم قدرته على احتضانها في ظل الحجر الصحي و التباعد الإجتماعي الذي يفرضه إنتشار فيروس كورونا فأرفق الصورة بأبيات شعر قائلاً لها:" ‏شو صار عنا شوق للغمرة / بزمن التباعد زادت الأشواق / وكمامة غطى لخدودك الحمرا / شو هالدني صارت بعد وفراق"، وبدورها ردت ماريتا عليه بالقول:"بحبك".

الفنانة ماريتا الحلاني من مواليد 1 فبراير وهي أكبر أولاد عاصي من زوجته ملكة الجمال السابقة كوليت بولس، وقد توجهت الى الغناء قبل حوالي 4 أعوام وأطلقت العديد من الأغاني المنفردة لها كما برزت موهبتها بالغناء باللغة الأجنبية، وسار على خطاها شقيقها الوليد الحلاني.

دانا الحلاني تعايد شقيقتها ماريتا الحلاني

من جهتها، توجهت دانا الحلاني بمعايدة استثنائية لشقيقتها الكبرى ماريتا الحلاني وقامت بنشر مقطع فيديو مرح جمعت في لقطات متعددة من مراحل حياتهما وأجمل لحظاتهما كشقيقتين وكتبت لها تعليقا على الفيديو :" بحبك اختي ! ينعاد عليكي بالصحة، الفرح والنجاح".

ماريتا الحلاني وموهبتها في التقليد

ماريتا الحلاني تمضي فترة العزل المنزلي بتطوير موهبتها في التمثيل والتقليد حيث لفتت الأنظار في الفترة الأخيرة بالفيديوات التي تشاركها عبر تطبيق "التيك توك" وتظهر فيها بمقاطع فيديو طريفة وآخرها فيديو قامت فيه بتقليد الفنانة نجوى كرم.