صور كاظم الساهر يحضر لألبومه الجديد في دبي والفنانة العالمية Nayer توجه له رسالة خاصة

كاظم الساهر المطرب العراقي الشهير بات حديث الجمهور في الساعات الماضية بعد وجهت له الفنانة العالمية ناير Nayer، رسالة، كشفت من خلالها عن تطلعها للتعاون معه في عمل فني قادم، خاصة وأن كل منهما يتواجد حاليًا في دبي.

Nayer توجه رسالة لكاظم الساهر وتتمنى التعاون معه

ناير وجهت رسالة للفنان كاظم الساهر عبر برنامج "ET بالعربي"، وتمنت أن تتعاون معه قريبًا، حيث قالت: "كاظم الساهر، ها أنا ذي، وأود أن نتعاون معًا.. سيكون أمرًا رائعًا لو جمعنا ثقافتي وجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية مع الثقافة العربية.. في الاتحاد قوة، فلنفعلها"، وهو ما شجع الجمهور الذين عبر بعضهم عن تشوقهم للاستمتاع بعمل فني مميز يجمع النجمين معًا.

تصريحات ناير جاءت خلال استضافة المنتج يوسف حرب في البرنامج من أجل الإعلان عن تفاصيل الموسم الجديد من برنامج "شط بحر الهوى Stars On Board"، لكنه فاجئ الجميع بحضور ناير، وحديثها عن كاظم الساهر.

تفاصيل الموسم الجديد من "شط بحر الهوى" وظهور مؤكد لكاظم الساهر

في سياق آخر، أكد يوسف حرب أن العمل على برنامج "شط بحر الهوى" يجري حاليًا على قدم وساق، والموسم الجديد سيتكون من 10 حلقات، وتصوير جزء كبير منه سيكون في دبي، وحاليًا يحاولون الاستقرار على موعد مناسب من أجل التصوير، كما لفت إلى أنه يتمنى مشاركة عدد كبير من نجوم الطرب في الخليج، مثل حسين الجسمي وراشد الماجد ومحمد عبده وماجد المهندس وأحلام وغيرهم، كما أكد على مشاركة كاظم الساهر أيضًا ولفت إلى أن البرنامج لن يكون له مذاق سوى بظهور القيصر فيه.

كاظم الساهر يجهز لألبومه الجديد في دبي

ومن المعروف أن الفنان العراقي كاظم الساهر يعمل حاليًا على ألبومه الجديد المقرر طرحه قريبًا، وذلك خلال تواجده في دبي، حيث انتشرت له عدة صور خلال تواجده في أحد الاستوديوهات وهو يقوم بتسجيل عدد من أغانيه.

وتداول الجمهور الصور التي التقطت للنجم العراقي الملقب بقيصر الغناء؛ خلال تواجده في الاستوديو بدبي، وظهر وهو يستعد لتسجيل عدد من أغاني الألبوم الجديد، إضافة إلى صورة أخرى ظهر فيها النجم الشهير مع إحدى المعجبات التي وشّمت اسمه على ظهرها.