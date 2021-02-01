القنوات التلفزيونية السعودية تحصد أكثر من مليار مشاهدة عبر منصة ”يوتيوب”

حصدت القنوات التلفزيونية السعودية أكثر من مليار مشاهدة على منصة موقع «يوتيوب» العالمي، وتعكس هذه الأرقام مدى الجهد المضني الذي يقوم به العاملون في القنوات السعودية بمختلف مجالاتها، وهو جهد يجسّد الاهتمام والحرص على تقديم خدمة تلفزيونية متميزة للمشاهدين، بالشكل الذي يلبي تطلعاتهم، ويحقق رغباتهم، عبر مجموعة من البرامج المتنوّعة والمتخصّصة.

وتصدّرت القناة السعودية الأولى قائمة الأعلى مشاهدة في القنوات التلفزونية، حيث حققت أكثر من 369 مليون مشاهدة، وبلغ عدد مشتركيها 1.42 مليون مشترك. وجاءت القنوات الرياضية في المرتبة الثانية كأعلى نسبة مشاهدة بـ 294 مليون مشاهدة، وعدد مشتركين بلغ 730 ألف مشترك، وفي المرتبة الثالثة قناة الإخبارية، وقناتا القرآن الكريم والسنّة النبوية في المركزين الرابع والخامس، وأخيرًا قناة ذكريات.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية قد دشنت قبل أيام، الهوية الجديدة للقنوات التلفزيونية السعودية، والتي شكّلت ثراء وطنيًا، وصورة غير معتادة لبرامج نوعية في محتواها ومضمونها، مزجت بين التقنيات الحديثة في مجال البث التلفزيوني، والمحتوى المميز والإنتاج الإبداعي. وتزامن إطلاق الهوية الجديدة مع إطلاق دورة برامجية تلفزيونية منوّعة، تعد الأضخم في تاريخ هيئة الإذاعة والتلفزيون، وجاءت تحت شعار «تستاهل الحب.. قناة السعودية»، وتحلّق بجناحي الإبهار والثراء في فضاء الهوية الجديدة، وببرامج متنوّعة، هدفها تلبية مختلف الأذواق، فهناك البرامج السياسية، والترفيهية، والثقافية والتاريخية، وبرامج المسابقات.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، أن التجديد حرص من خلال الأعمال على تدعيم جهود مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال توطين صناعة المحتوى الإعلامي وربطها بشكل أكبر بالحضارة والهوية الثقافية، وبيّن أن شعار «تستاهل الحب.. قناة السعودية» طابع جديد تعود به القناة السعودية من خلال دورتها البرامجية الجديدة التي تواكب العديد من المتغيّرات المحلية على الأصعدة كافة.