أحمد سعد يهنىء محمد هنيدي بعيد ميلاده

حرص النجم أحمد سعد على تهنئة النجم محمد هنيدي بعيد ميلاده الذى يوافق اليوم وكتب سعد على صفحة الإنستجرام "في يوم ميلادك الحياة زادت خفة دمها".

ويحتفل نجم الكوميديا محمد هنيدي، بعيد ميلاده، اليوم الاثنين الموافق 1 فبراير، والذى استطاع أن يعيد السينما الى مكانتها مرة أخرى بعد سقوطها في أواخر التسعينات فهو فتح لجيله المجال لتحقيق النجاح، وأستطاع أن ينجح في كل أدواره التي قدمها للجمهور ولم يكن هذا النجاح من فراغ فهو كان الشاب المجتهد منذ صغره في تحقيق ذاته وبدأت بأدوار بسيطة في السينما حتى أصبح من أهم نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربى.