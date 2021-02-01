سميرة سعيد تتألق فى أحدث جلسة تصويرية لها عبر إنستجرام

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص المطربة سميرة سعيد على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت سميرة سعيد عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، عدة صور لها ظهرت فيها بإطلالة كاجوال وحذابة، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد أغنية "قط وفار" من كلمات عبد الحميد الحباك، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع موسيقي النابلسى، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

وأحيت سميرة مؤخرا حفلا "أون لاين" عبر تطبيق "تيك توك" وقدمت خلاله أغنية "قط وفار" لأول مرة للجمهور.