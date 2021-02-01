تامر عاشور : هذه حقيقة خلافي مع سارة الطباخ.. وانتظروا "بقول عادي" في عيد الحب

القاهرة - محمد ابراهيم - حل النجم تامر عاشور ضيفا على كل من وائل منصور ومنة عامر في برنامجهما " عيشها بإنرجي" على راديو إينرجي 92.1، وكشف تامر خلال اللقاء عن تفاصيل خلافه مع سارة الطباخ والذي تدخلت النقابة لحله دون جدوى، وعن المفاجأة التي يحضرها لجمهوره في "عيد الحب" المقبل.

وكشف تامر عاشور خلال اللقاء أنه يستعد لطرح ألبومه الذي سيضم 10 أغاني مؤكدا أن الألبوم شبه جاهز، وأن بعض الأغاني تحمل موضوعات "مش دراما" على حد قوله، لكن تأخير طرح الألبوم يعود لظروف الكورونا خاصة أنه يفضل أن يطرح الألبوم ويقيم حفلات بعد طرحه وهو ما يصعب القيام به خلال الفترة الحالية.

أما حول خلافه مع سارة الطباخ، فقال عاشور أن النقابة أصبحا طرفا الآن في الخلاف وحاولت أن تحله دون جدوى، وقال أن أصل الخلاف يعود لتعاقده مع شركة سارة الطباخ على انتاج ألبومين بميزانية ضخمة وهو ما تقاعست عنه، واقترح عاشور ضرورة انشاء هيئة لحماية صناعة الموسيقى من بعض المدعين الذين يعدون بانتاج ألبومات دون القيام بذلك. وأكد أن النقابة أبلغت الطباخ بضرورة حل الخلاف من جهتها وأن التقصير يأتي من جهة شركتها.

وتحدث عاشور عن مهنة التلحين قائلا انه يستمتع بها كثيرا ولن يتوقف عن التلحين لمغنيين أخرين قائلا "مش بتضايق تماما إن أغنية لحنتها لمغنى تاني ونجحت، لأنه يعتبر نجاح ليا أيضا"، وكشف تامر أنه سيطرح في عيد الحب أغنية "بقول عادي"

برنامج "عيشها بإنرجي" يذاع يوميا عدا الجمعة والخميس في تمام الخامسة على راديو اينرجي 92.1 ويقدمه وائل منصور ومنة عامر.