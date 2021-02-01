في "هذا الصباح".. كواليس "وليمة سمك" منتخب اليد بعد التألق

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الكابتن عمرو فتحي عضو مجلس اتحاد كرة اليد المصري، تفاصيل تنظيم الاتحاد لوليمة سمك للاعبي المنتخب الأول في أحد المطاعم الشهيرة، بعد الخروج المشرف من بطولة العالم أمام الدنمارك في ربع النهائي برميات الترجيح 4-3.

أوضح فتحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج "هذا الصباح" على قناة إكسترا نيوز، أن هذا اللقاء كان الأول بين الفريق ومجلس الإدارة منذ انطلاق البطولة، لأنه كان ممنوعا دخول أعضاء المجلس بسبب نظام البطولة، وكاة التواصل وقتها هاتفيا فقط أو عبر الفيديو كونفرانس، مضيفا: "كنا أول مرة نتجمع ونتقابل مع المنتخب بعد نهاية مباريات البطولة".

تابع: "كنا لازم نبقي أول ناس تبارك لهم على الأداء المشرف، وجينا عشان نشكرهم وننقلهم حب وتقدير الشعب المصري ليهم، العزومة دي حاجة تحفيزية مهمة جدا جدا عشان يقدروا يحققوا نجاحات في البطولات المقبلة.

يذكر أن منتخب مصر لكرة اليد قدم أداءً مشرفا في بطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد خسارته أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 39-38 بعد الاحتكام للضربات الجزائية، بعدما انتهت المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل، على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.