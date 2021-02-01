فى عيد ميلاده.. تعرف على نصيحة محمد هنيدي لجمهوره

القاهرة - محمد ابراهيم - يحتفل اليوم الفنان محمد هنيدي بعيد ميلاده، فهو من مواليد شهر فبراير ويعد واحداً من أهم نجوم الكوميديا فى مصر.

ونشر محمد هنيدي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا"النهاردة عيد ميلادي واليوم تقديرا ليكم هبتدي اديكم نصايح منقولة من حسابات تويتر مجهولة بمناسبة اتمامي لعامي الثلاثين".

وتابع "النصحية الأولى

نصيحة في عمر العشرين عيش شغفك سوي أشياء تحبها نفسك جدد أحلامك المركونة أو لي تحطمت ابدأ اشتغل على نفسك أبعد عن أي شي يستنزف منك طاقة دون فائدة عشان توصل لراحة في الثلاثين بإذن الله أحيانا، منقول من حساب اندومي".

يذكر أن محمد هنيدي نال عددًا كبيرًا من الجوائز والتكريمات خلال مشواره الفني حيث حصل على جائزة أفضل ممثل عن فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" من مهرجان أوسكار السينما المصرية عام 2008، كما حصل على درع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن فيلم "أمير البحار".

وكُرم في مهرجان تطوان الدولي للسينما، ومهرجان الرباط في المغرب عام 2009 وذلك عن مجمل أعماله السينمائية، وكذلك كرمه مهرجان سينما الأطفال.