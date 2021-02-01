مروه ناجي تشكر وزيرة الثقافة لهذا السبب

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت المطربة مروة ناجي، على توجيه الشكر إلى وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وذلك عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك".وجاء سبب شكر مروة لأيناس، عقب دعوة وزيرة الثقافة لمروة لحضور حفل تكريم الموسيقار الكبير فاروق الشرنوبي، بصحبة الفنان الكبير علي الحجار، وسيحرص أيضًا على الحضور عدد كبير من صناع الأغنية ومنهم المطرب محمد الشرنوبي.

تستعد الفنانة مروة ناجي، لتجسيد شخصية المطربة ألمظ في مسرحية "ألمظ وعبده الحامولى" ومن المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.

والمسرحية ينتجها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج الدكتور عادل عبده في شكل صورة غنائية استعراضية من تأليف وأشعار الدكتور مصطفى سليم وإعداد وإخراج مازن الغرباوي.

من ناحية أخري طرحت مروة ناجي، مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "حالنا"، عبرموقع الفيديوهات يوتيوب.

الأغنية من كلمات محمود الزنكلوني، وألحان حاتم عزت، وتوزيع عمرو الخضري، والكليب إخراج محمد عواد.