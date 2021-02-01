رقص وغناء بنات نانسي عجرم في عيد ميلاد ميلا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى عددا من الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعى للفنانة نانسي عجرم وبناتها.

وظهر في الفيديو رقص وغناء بناتها في عيد ميلاد ابنتها الصغيرة ميلا.



يذكر أن نانسي عجرم، تسلمت من أنغامي درع المليون إعجاب، وشاركت محبّيها هذا الإنجاز الجديد من خلال صورة نشرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت: "يسعدني النجاح والتكريم خاصةً عندما يكون مصدره الأوّل والأخير هو الجمهور، وذلك يتجدّد اليوم من خلال درع المليون إعجاب لأغنية "عم بتعلّق فيك" من أنغامي، المنصة التي أحبها ويحبها الجميع. في النهاية تبقى محبة الناس دائمًا التكريم الحقيقي لكل فنّان".