لا تصافح أحدا.. أسرار لأول مرة عن والدة أم كلثوم | خاص

قالت سميرة عبدالعزيز إن والدة أم كلثوم كانت حنينة جدا على ابنتها، دون أن تفوت لها أي حاجة، وكانت يوم حفلتها الغنائية تجهز الأكل بيدها وكانت تغطيه بإيشارب حتى لا يعرف أحد ماذا تأكل أو تشرب.

وأضافت "ولما كان حد يسلم على والدة أم كلثوم كانت تضع الطرحة على يدها قبل السلام لأنها لم تكن تصافح أحدا باليد".

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و حلت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز ضيفة على موقع دوت الخليج الإخباري في ندوة خاصة، تحدثت خلالها عن كواليس اختيارها بالتعيين في عضوية مجلس الشيوخ، والدور الذي تنشد لعبه بالمجلس النيابي الموقر.

كما تطرقت خلال حديثها إلى العديد من القضايا المهمة على الصعيد الفني، ومدى تأثير وأهمية الفن في المجتمع، وتصورها لما قد تشهده الفترة المقبلة من تغيرات.



وأكدت الفنانة القديرة على أهمية المسرح المصري، ودعمه مستقبلا، ليعود إلى سابق عهده، بالإضافة إلى حديثها عن بعض كواليس أعمالها الفنية التي تكشف عنها لأول مرة.

وعبرت عن فخرها بالمشاركة في العرض المسرحي "الوصية" على خشبة المسرح القومي، الذي يعتبر ملحمة وطنية في حد ذاته، عن استشهاد الجندي محمد المعتز رشاد، أحد مقاتلى القوات المسلحة البواسل، والذى استشهد بمدينة رفح عام 2015 وكانت قصته ملهمة ومؤثرة لذلك تحولت لملحمة بطولية يتعلم منها الأجيال دروسا في الوطنية وحب الوطن والانتماء والتضحية من أجله.

