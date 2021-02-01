أصالة: حياتي عبارة عن مسلسل هندي ولا أمانع دفني في مصر

قالت الفنانة السورية أصالة نصري، انها تفكر في كتابة مذاكرتها واسرار عن حياتها الشخصية.

واضافت اصالة خلال لقاء لها مع برنامج ET بالعربي: " اذا قدمت حياتي في عمل فني ستكون اشبه بالمسلسل الهندي المليء بالمعجزات والتغيرات المفاجئة".

واشارت النجمة السورية، إلى انها لم تفكر في كتابة وصيتها، مشيرة الى انها ترى انها لا تزال في بداية حياتها ، وتبدأ من جديد ولديها اهداف في الحياة منها تربية طفليها التوأم " علي وادم".

ولفتت اصالة ، إلى أن الفنان السوري الراحل حاتم علي لم يلق التكريم الذي يليق به في سوريا، من قبل نقابة الفنانين أو غيره من المؤسسات الفنية.

وأكدت اصالة انها لم تنزعج اذا دفنت بعد وفاتها في مصر، أو المملكة العربية السعودية او البحرين قائلة :" اشعر ان كل البلاد العربية بلدي".