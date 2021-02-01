أخبار الفن.. تعرف على آخر كلمة قالها محمد الصغير قبل وفاته.. وأبو هشيمة وياسمين صبري يشعلان السوشيال ميديا في أحدث ظهور

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو الآتي:

احتفل الفنان أسر ياسين بعيد ميلاد شقيقه و نشر صورة جديدة لهما عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام .

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصورة جديدة لها، وذلك من خلال خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر شادي ابن الفنانة سميرة سعيد صورة جديدة له مع والدته وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كشفت الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا عن آخر ما قاله والدها الراحل مصفف الشعر الشهير محمد الصغير قبل وفاته.

شاركت الفنانة عبير صبري متابعيها بصورة جديدة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حرص ادم و ميلا نجلا النجم احمد داوود علي تهنئة والدهما بعيد ميلاده بطريقتهما الخاصة .

حرصت الفنانة ناهد السباعي علي تهنئة الفنان أحمد داوود بعيد ميلاده .