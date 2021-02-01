شاهد.. زينة تعلن تخرجها في كلية الحقوق.. وهذه رسالتها لشقيقتها

اعلنت الفنانة زينة تخرجها في كلية الحقوق مقدرة مجهود شقيقتها لدعمها ومساندتها.

نشرت الفنانة زينة صورة جديدة على حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلقت قائلة: اولا تقولوا مبروك ،لاني نجحت الحمد لله في كلية الحقوق ،خلصت ثانوية عامة ودخلت كلية تجارة جامعة عين شمس، واختي اقنعتني ادرس حقوق وكنت مدايقه اني اخدت الخطوة دي لاني طبعا ماعنديش وقت وكانت مسئولية كبيرة ،بس دلوقتي فرحانة اوي وبشكر اختي علي تحملها ليا و وقفتها جنبي كالعادة بجد انا منغيرك ولا حاجه ،I adore you my sister

وشاركت الفنانة زينة مؤخرًا في بطولة فيلم "الفلوس" مع تامر حسني وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد من إخراج سعيد الماروق، وتأليف محمد عبدالمعطى.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعي أكشن حول أزمة الثقة بين الناس والتي تتسبب في كثير من المواقف.