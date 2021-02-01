چاز أصلي ليحيي خليل بأوبرا الإسكندرية

القاهرة - محمد ابراهيم - يستضيف مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية " حفل الموسيقار يحيى خليل فى الثامنة مساء لجمعة ٥ فبراير حيث يقدم برنامج فنى جديد ومتميز ومختلف كليا عن الشكل المعتاد في تقديم الموسيقي الشرقية الممزوجة بالجاز يرفع خلاله شعار ( چاز أصلي ) ويتضمن الأعمال الآتية الحب الجميل، اغنية لوالدى، اورفيوس الاسود، شارع توماس، العيون السوداء، ديلايلا، اشيائى المفضلة، جولة منتصف الليل وغيرها.

تضم الفرقة مجموعة من أمهر العازفين هم اندريا سيجون ( باص )، علي عمر الفاروق ( جيتار )، طارق رؤوف ( ترومبيت ).

الجدير بالذكر أن يحيى خليل هو عميد موسيقى الجاز في مصر والشرق الأوسط وأول من قام بمزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز منذ عودته من الولايات المتحدة ليمثل انطلاقة جديدة لهذا اللون من الموسيقى ونجح في تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف شرائح المجتمع من خلال مشاركته في العديد من المهرجانات المحلية والدولية والعروض الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية والفنية بمصر والخارج.