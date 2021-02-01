دينا فؤاد تواصل تصوير "اللي مالوش كبير*

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الفنانة دينا فؤاد، تصوير مشاهد دورها بمسلسلها الجديد " اللي مالوش كبير"، المقرر مشاركته ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل ٢٠٢١، وأنها من المقرر أن تكثف ساعات التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت إلى أنها تجسد دور سيدة تدعى "قدرية"، والتي تلعب دورا رئيسيا في أحداث العمل.

و"اللي مالوش كبير" من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوى وإيمان السيد وإخراج محمود فكرى وإنتاج سينرجى.

وعلي جانب أخر تعيش دينا فؤاد أجواء من السعادة بنجاح مسلسل " جمال الحريم" ولا سيما دور وشخصية " حنان" والتي تقدمها ونالت استحسان المشاهدين، وللمرة الثالثة تتصدر دينا فؤاد تريند رقم 1 فى مصر بعد إبداعها فى "جمال الحريم" عبر هاشتاج "#دينا فؤاد"، تزامنًا مع عرض الحلقة ال 36 من مسلسل الرعب والتشويق "جمال الحريم"، على قناة DMC