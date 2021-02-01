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منافقات.. نادين الراسى تفتح النار على فنانات لبنان ومصر وسوريا

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وصفت الفنانة نادين الراسي، الممثلات في لبنان ومصر وسوريا بالمنافقات، مشيرة إلى أنه لا صداقات بين الممثلات لان عدوك ابن كارك، مشيرة إلى أن الممثلات يتغزلن بالشخص بوجهه لكن في العمل لا .

 

وأشارت نادين فى تصريحات صحفية، إلى أنها تعتبر أن ثنائية تيم حسن ونادين نسيب نجيم هي الأقوى والأنجح، لافتة إلى ان سيرين عبد النور يجب الا تزعل من كلامها.

 

وأضافت نادين الراسي أن الفنانة ستيفاني صليبا اعمالها قليله لكنهم يتحدثون عنها كأنهم يتحدثون عن ورد الخال، مشيرة إلى ان نادين نسيب نجيم و سيرين عبد النور لم يقصرا بوقفتهما جانبها في تعبها.

وأطلقت نادين العديد من المواقف ضد الطبقة السياسية والمنظومة الحاكمة، ولفتت إلى انها لا تحب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بل تحب الرئيس ميشال عون الذي لم يعد عونيًا بعد الرئاسة وهو الآن من يتلقى المصائب.

 

وأشارت إلى انها ليست مع هجرة اللبنانيين ولكن حاليًا ما من حل أمامهم، مضيفة ان ابنها مارك يستعد للهجرة.

 

وكشفت نادين انه لا حسابات لديها في البنك وان لا مال لديها بل أنفقته.

 

واعتبرت انه لم يعد من المفيد ان يقطع الثوار الطرقات بل يجب ان يذهبوا مباشرة إلى منازل السياسيين، مشيرة إلى ان الثورة السلمية لم تعد مفيدة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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