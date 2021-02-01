في عيد ميلاده.. هنيدي يوجه نصائح على طريقته الخاصة ومشاهير الفن يهنؤوه

يحتفل اليوم الاثنين، الفنان محمد هنيدى بعيد ميلاده الـ 55، حيث يعد واحدًا من أهم الكوميديانات فى مصر والوطن العربى.

ونشر الفنان محمد هنيدي مجموعة من البوستات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقدما نصايح بصيغة طريفة لجمهوره.

وكتب قائلا: " النهاردة عيد ميلادي واليوم تقديرا ليكم هبتدي اديكم نصايح منقولة من حسابات تويتر مجهولة بمناسبة اتمامي لعامي الثلاثين النصحية الأولى نصيحة في عمر العشرين عيش شغفك سوي أشياء تحبها نفسك جدد أحلامك المركونة أو لي تحطمت ابدأ اشتغل على نفسك أبعد عن أي شي يستنزف منك طاقة دون فائدة عشان توصل لراحة في الثلاثين بإذن الله أحيانا - منقول من حساب اندومي"

وتابع في منشور اخر، قائلا: "نصائح الثلاثين بمناسبة عيد ميلادي ‏بعد الثلاثين استخدمي الزيوت لبشرتك، فالبشرة مع العمر تميل إلى الجفاف وتنقصها الرطوبة"

وهنأه عدد كبير من جمهوره ومشاهير الفن، كتب له الشاعر الشاب "عمرو حسن" : كل سنة وانت جزء كبير ومهم وفارق ف تاريخنا مع السينما والمسرح والضحك، وشريكنا ف الايفيهات اليومية اللي بتستخدمها كل الطبقات من اكتر من عشرين سنه انت صاحب افضال ف حكاية الضحك دي واهم كوميديان ف الربع قرن اللي فات.

والمطرب محمد نور: "عام سعيد" ، وكتب له لاعب الزمالك يوسف أوباما: "كل سنه وانت طيب وبخير يا احلى فنان كوميديا فى مصر ♥♥????"

وحصل هنيدى على بكالوريوس معهد السينما بعام 1991 ثم بدأ فى السينما من خلال بعض الأدوار الصغيرة مثل دوره في فيلم إسكندرية ليه، ليتجه بعد ذلك إلى المسرح.

وكشف محمد هنيدى أنه كان يرغب في الالتحاق بكلية الشرطة إلا أن قصر قامته أدى الى رفضه، وقام بعد ذلك بالالتحاق بكلية الحقوق جامعة القاهرة الا ان تم فصله بسبب رسوبه عامين متتاليين، ليتقدم بعد ذلك الى معهد الفنون المسرحية ولكن تم رفضه أيضا لينتهى به بعد ذلك لمعهد فنون السينما.

https://www.facebook.com/OfficialHenedy/posts/3817540808306249 https://www.facebook.com/OfficialHenedy/posts/3817686311625032